Successo per lo "Zevi Show", eventi per animare la periferia Uno spettacolo dedicato al Masaniello Salernitano

Si è concluso l'evento più importante del rione "Zevi" e della Ciampa di Cavallo: lo "Zevi Show". Una grande partecipazione di pubblico in ognuna delle sette serate in calendario e momenti di divertimento ed intrattenimento con comicità, spettacolo e teatro. La serata conclusiva é stata particolarmente apprezzata per la forte impronta data quest'anno all'evento con "Zevi racconta" una pagina sempre nuova della storia di Salerno.

Lo spettacolo, una commedia musicale diretta da Umberto Squitieri e scritta da Franco Pastore, ha coinvolto tre realtà artistiche differenti: la compagnia popolare dei Musicantica, l'associazione Ballando per le strade e la compagnia Nuova Edutipe che si sono fuse sapientemente per creare un lavoro di altissimo livello culturale ed artistico, identificativo della nostra città. Lo spettacolo tratta il personaggio di Ippolito Pastina, cosiddetto 'Il Masaniello salernitano" che nel 1648 salvò Salerno dagli invasori spagnoli. Personaggio sconosciuto ai più, ma ricco di fascino e grandi gesta.

Durante la serata, presentata da Benny Ronca e Antonella Santoro, sono saliti sul palco il presidente dell'Associazione "Bruno Zevi" Aldo Romano, il vicepresidente Luigi della Rocca, l'intera compagnia coinvolta nello spettacolo, il regista Umberto Squitieri, il co-protagonista di "Ippolito Pastina-il Masaniello salernitano" Sergio Mari, l'autore della commedia musicale Franco Pastore, che si è congratulato per la bellezza della messa in scena dato che: "Volutamente non ho assistito ad alcuna prova per poter assistere allo spettacolo il giorno del debutto". Al presidente e al vice-presidente è stato consegnato un riconoscimento per la cultura e la divulgazione.