Tutto pronto per la sesta edizione della Festa del Mare L'appuntamento si terrà il prossimo 6 settembre a Camerota

L'associazione Tuttinsieme è pronta ad abbracciare turisti e cilentani provenienti da ogni dove per la sesta edizione della Festa del Mare e dei Pescatori che si terrà venerdì prossimo, 6 settembre, sul porto turistico di Marina di Camerota. Dalle 19.00 si parte con tantissime sorprese e novità, tutte all’insegna della cultura marinaresca, delle tradizioni e della dieta Mediterranea. Quest’anno sono diverse le novità in calendario.



La sesta edizione si apre con la commemorazione al monumento del Pescatore alla presenza di autorità politiche, religiose e militari. La cittadinanza, infatti, ricorderà i pescatori scomparsi alla presenza delle loro famiglie. Subito dopo la serata entra nel vivo con l’accensione dei fuochi della sagra e l’apertura dei mercatini. Nel frattempo che i pescatori sistemano il pescato e preparano i sughi, gli artigiani accompagneranno i visitatori alla scoperta degli antichi mestieri. Si avrà infatti la possibilità di ammirare l’arte delle alici, con gli esperti che lavoreranno il pesce azzurro per conservarlo sotto sale. Lo stesso con le melanzane sott’olio. Non solo gastronomia, verranno tramandati i trucchi e le tecniche della lavorazione del legno e delle ‘spaselle’ ma anche della terracotta e del ricamo. Le donne del paese lavoreranno l’erba spartea, come facevano le strambaie, e i pescatori faranno vedere a tutti come si rattoppa una rete da pesca.



Insomma, non solo pesce fritto buonissimo e prodotti genuini, anche esperienze dirette con i mestieri di un tempo. Ad accompagnare il tutto, il ritmo travolgente della musica popolare della band ‘Vento del Sud’. Uno spettacolo di mare e di luci, con i pescatori che arriveranno al porto, in mezzo ai turisti, a bordo delle lampare con il pesce fresco appena pescato.



«Sarà emozionante, come sempre, rivivere le nostre tradizioni e vedere gli occhi delle persone, paesani e turisti, brillare quando, con orgoglio, cerchiamo di raccontare il nostro passato e il nostro amore incondizionato per questo mare» ha dichiarato Giovanna Attanasio, presidente dell'associazione Tuttinsieme. L'evento è patrocinato dal Comune di Camerota ed è inserito nel calendario 'Camerota è Vacanza - Estate 2019' con la collaborazione dell'ufficio turistico La Perla del Cilento.



«E' sicuramente la ciliegina sulla torta che accompagna tutti verso la fine della stagione estiva - ha aggiunto Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota - l'associazione Tuttinsieme mista ai nostri splendidi pescatori è in grado di dar vita ad un evento unico. Un mix di emozioni e tradizioni che si rinnova ogni anno nella culla di questa civiltà di mare che non smette mai di sorprendere. Vi aspettiamo numerosi il 6 settembre a Marina di Camerota».