Un concerto all'alba con il celebre pianista Remo Anzovino All'Arena del Fuenti un appuntamento da non perdere alle prime luci del mattino

Un evento magico, da non perdere quello di domenica 8 settembre, presso l'arena del Fuenti a Vietri sul Mare. Un appuntamento diverso con un protagonista d'eccezione. Il celebre compositore e pianista Remo Anzovino si esibirà in un concerto all'alba, a partire dalle 6. Un momento di grande emozione, in cui le prime luci del mattino coloreranno l'arena e rapiranno gli spettatori in un gioco di bagliori e musica.

“C’è un momento in ciascuna alba in cui la luce è come sospesa: un istante magico dove tutto può succedere e la creazione trattiene il suo respiro”. La frase del celebre scrittore britannico Douglas Adams esprime al meglio l’idea dell’eccezionale evento che sarà proposto il prossimo weekend alle porte della Costiera Amalfitana.

Remo Anzovino, considerato fra gli esponenti più affermati, innovativi ed eclettici della musica strumentale contemporanea, in strepitosa ascesa a livello nazionale e internazionale, proporrà alcuni brani dell'ultimo fortunato album “Nocturne”. Per l'artista è un periodo di grandi successi, lo scorso febbraio è infatti arrivato il Nastro D’Argento 2019 per le colonne sonore originali dei film “Hitler contro Picasso e gli altri”, “Van Gogh tra il grano e il cielo” e “Le Ninfee di Monet” con la Menzione Speciale “Musica Dell’Arte” per aver reso più intensa la narrazione.

A maggio Anzovino è stato scelto da Pianocity Milano tra gli Ambassador del più importante festival nazionale dedicato al pianoforte e poi è volato in Giappone per i suoi primi due concerti che si sono rivelati un successo senza precedenti per un musicista italiano della sua generazione. A lui va riconosciuto sicuramente il merito di aver reso la sua musica un potente mezzo di comunicazione ed emozione, come riconosce anche il grande successo internazionale ottenuto. Attualmente l’artista sta registrando una nuova colonna sonora per il film “Frida Viva La Vida”, che uscirà nei cinema a fine novembre.

Il concerto al Fuenti avrà inizio alle ore 6, ma l’Arena sarà aperta al pubblico già dalle ore 5:30 per consentire l'ingresso agli spettatori. Ingresso a pagamento € 30, posto numerato a sedere, biglietti disponibili su www.ticketone.it e www.go2.it.