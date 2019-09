Profumo, sapore e artigianato: ecco la "Festa del Pane" Due giorni di attività, laboratori e divertimento al parco Pinocchio di Salerno

Il profumo, il sapore e l'arte del pane protagonisti per due giorni al parco Pinocchio di Salerno. Organizzata grazie a Confartigianato Panificatori Salerno, grazie al patrocinio del comune, la “Festa del pane” sarà un momento di divertimento e aggregazione per l'intera città.

Il 14 e 15 settembre, all'interno del parco Pinocchio si alterneranno attività che ruoteranno intorno all’arte panificatoria e al valore dell' artigiano. Un animato, colorato e stimolante laboratorio a cielo aperto dove si alterneranno a momenti formativi ed informativi, attività ludico-ricreative, con il supporto dei giovani iscritti all’istituto alberghiero di Salerno “R. Virtuoso”.

Fissata sabato 14, alle 9.30, l'inaugurazione della kermesse alla presenza delle Istituzioni con la partecipazione attiva di alcune scuole cittadine, con circa 300 alunni. Gusto e bontà, seminari e informazione, laboratori, musica e spettacolo, e sport saranno i cinque momenti che caratterizzeranno la manifestazione, proponendo un ricco programma di attività dedicate a tutti.

Non solo cucina e cibo animeranno la due giorni, in programma anche tantissime esibizioni sportive tra cui shaolin, ginnastica ritmica, scherma, taekwondo; per gli adulti corsi di yoga e di fitness; e ancora interventi di medici nutrizionisti e visite gratuite. A rallegrare l’atmosfera tanta musica di gruppi del territorio, gli immancabili spettacoli dei burattini e artisti itineranti.

La Festa del Pane sarà inoltre l’occasione per Confartigianato Salerno di promuovere, insieme alle forze dell’ordine, la IV Campagna nazionale "Più sicuri insieme", volta all’informazione e alla sensibilizzazione contro le truffe e i raggiri agli anziani.

Ecco il programma completo dell'evento:

Sabato 14 settembre:

Per la categoria gusto e bontà:

ore 9, inaugurazione attività con presenza istituzioni e media locali

9 - 20, degustazione prodotti dolci e salati Confartigianato Panificatori Salerno

9 -13 / 16 - 19, Degustazione caffè e distribuzione gadget Caffè Trucillo

9 - 11.30 / 16 - 17.30, “Merenda al Parco” con la Centrale del Latte

Per la categoria laboratori:

9 - 13, Laboratorio “Mani Laboriose” con gli alunni della scuola T. Tasso

9 - 11, Laboratorio “Mani Laboriose” con le sportive della Jomi Salerno

16 - 18, Laboratorio “Mani Laboriose” con gli sportivi della scuola Nedo Nadi

Per la categoria seminari e informazione:

13/16 - 18 Campagna sulla sicurezza per gli anziani "Più Sicuri Insieme" con l’intervento delle forze dell’Ordine

9 – 13.30 intervento dott. Palma su nutrizione e sport effettuato dai centri Verrengia

16 – 20 Consulto gratuito con il biologo nutrizionista Antonio Cretella e con l’osteopata Gaetano Vuolo

Per la categoria musica e spettacolo:

9.30 – 12/16 – 18, Teatro dei burattini dei F.lli Ferraiolo

10.30 – 12, Performance del “Re Leone”

10.30 – 12, Trampoliera multicolor e #selfie itineranti

17 – 18.30, Clowns itineranti & farfalla danzatrice

19.30 – 20, Spettacoli Hula led & fluo

21, Esibizione gruppo musicale “I Picarielli”

Per la categoria sport:

9.30 – 11, Esibizione shaolin e ginnastica ritmica di ADS e.C. T.Tasso

10 – 11, Corso palestra BeFit per bambini e adolescenti

10.00 – 11, Corso di hatha yoga con Anna Gaito della associazione Sati Yoga

11 – 12, Corso di yoga per bambini e adolescenti con Anna Gaito della associazione Sati Yoga

17 – 18, Corso palestra BeFit per bambini e adolescenti

18 – 19, Esibizione scherma scuola Nedo Nadi

19 – 20, Esibizione ginnastica ritmica scuola Poseidon

Domenica 15 settembre:

Per la categoria gusto e bontà:

9- 20, Degustazione prodotti dolci e salati Confartigianato Panificatori Salerno

9 - 13/16 – 19, Degustazione caffè e distribuzione gadget Caffè Trucillo

9 - 11.30 / 16 – 17.30, “Merenda al Parco” con la Centrale del Latte

Per la categoria laboratori:

9- 11, Laboratorio “Mani Laboriose” con le associazioni Resilienza, Manden e Vitaru

11 – 13, Laboratorio “Mani Laboriose” con scuola Alberghiera “R. Virtuoso”

15 – 17, Laboratorio “Mani Laboriose” sportivi della scuola Taekwondo Salerno

Per la categoria seminari e informazione:

10.30 - 11.30 Intervento sulla corretta alimentazione a cura del biologo nutrizionista Giuseppe Palma e dott.osteopata Gaetano Vuolì

10 – 10.30 Intervento informativo associazioni Resilienza e Manden

11 – 12, Intervento nutrizionale della dott.ssa Federica Napoli

Per la categoria musica e spettacolo:

9.30 – 12/16 – 18, Teatro dei burattini dei F.lli Ferraiolo

10.30 – 12, Trampoliera multicolor

17 – 18.30, Giocoliere equilibrista & due intrattenitori

19 – 20, Attrazione con momento #energy musica e interazione pubblico

21/21.30, Acrobazia danza del fuoco

Per la categoria sport:

9.30 – 11, Esibizione shaolin e ginnastica ritmica di ADS e.C. T.Tasso

11 – 13, Corso palestra BeFit per adulti

17 – 18, esibizione Taekwondo di ASD scuola TaeKwonDo Salerno

18 – 19, Corso palestra BeFit per adulti