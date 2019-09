BreaStyle: combattere il cancro sentendosi belle Una serata di beneficenza per aiutare le donne malate di tumore ad accettarsi e piacersi

“E' fondamentale che una donna alle prese con un tumore al seno continui a curare il suo aspetto, a valorizzare il proprio corpo, questo aiuta ad affrontare al meglio una malattia così devastante”, così Lucia Lodi presidente dell'associazione “Raggio di Sole” presenta “BreaStyle”, un' iniziativa pensata per le donne malate di tumore al seno e per “sfatare i classici luoghi comuni di tutti coloro che guardano la malattia da spettatori. Guardarsi allo specchio non dovrà essere più un tabù: si può essere belle nonostante il cancro”

Venerdì 20 settembre, presso l'hotel San Luca di Battipaglia, in programma una serata di beneficenza, condotta da Antony Peth e Angela Clemente, dedicata alle donne e alla loro bellezza. Un evento di estetica oncologica che si pone l'obiettivo di incoraggiare tutte a conservare il proprio aspetto e la propria immagine, curandosi e vedendosi belle, nonostante il cancro, accompagnare le donne in un processo di accettazione favorisce il percorso terapeutico.

Durante la serata si alterneranno momenti di approfondimento, di musica e sketch con i comici di “Made in Sud”.

Fulcro dell'evento sarà una sfilata di abiti e foulard, un mix di creatività e colore che mira ad esaltare la sensualità e la femminilità delle pazienti oncologiche. Finale poi in dolcezza con i maestri pasticceri Sal De Riso e Renato Ardovino, eccellenze della pasticceria campana.

Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto “VitaMia”, uno spazio pensato per accompagnare la donna nella cura del proprio aspetto (fisico ed emotivo), ad accettare ed amare la nuova, anche se transitoria, fisicità, a prendersi cura della propria immagine, a mantenere la propria identità.

Il progetto pilota verrà ospitato presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, dove, professioniste qualificate offriranno supporto make up con lezioni di trucco che permetteranno di imparare a gestire al meglio i disagi causati dalle terapie; supporto personalizzato nella scelta di parrucche e foulard; scelta ed utilizzo di creme e trattamenti personalizzati. Ma anche incontri dedicati all'arte, alla scrittura, alla lettura con appuntamenti extra.

Partners dell’iniziativa l’azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli; Breast Unit; i comuni di Eboli, Battipaglia e Pontecagnano Faiano, Rotary club Eboli, Roccadaspide e Vallo della Lucania.