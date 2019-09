Ecco il Cilento Beer fest:i sapori della Germania a Policastro Un omaggio cilentano al famoso Oktoberfest tedesco: tanto cibo, birra, musica e divertimento

Dal 3 al 6 ottobre, Policastro profumerà dei sapori della Germania. In programma quattro giorni di festival dedicati alla birra e alle specialità tedesche. Arriva il Cilento Beer Fest, un omaggio cilentano al famoso Oktoberfest.

Birra, cibo, tanta musica e divertimento, saranno le parole chiavi di questo evento. La manifestazione si svolgerà in una tendostruttura montata sul porto di Policastro, con parcheggio gratuito. Gli stand apriranno alle ore 19, i concerti inizieranno alle ore 22, ad eccezione di venerdì 4 in cui l'orario di inizio è spostato alle ore 00.10, per onorare la festa patronale di San Francesco.

Tante le specialità culinarie della Germania, su tutte i famosi würstel, serviti in tutte le salse. In programma tanta musica live, selezionata con un solo intento: far ballare i presenti.

Apre le danze, giovedì 3 ottobre, uno dei trio più sfrontati del Cilento, la The Bordello Rock ‘n’ Roll Band, un concentrato di energia rock ‘n’ roll suonato con attitudine punk, per rivivere il mito degli anni ‘50/’60, fra Elvis Presley e i Beatles, fra Chuck Berry e i Doors.

Venerdì 4 ottobre tocca al roots rock degli Stick Shag far ballare il pubblico del Cilento Beer Fest, mentre sabato 5 sarà il pop energico degli Infelici a calcare il palco, fra cover e brani inediti fra cui ricordiamo “Peppe Capacchio’”. Chiude le danze, domenica 6, la diretta di RCS Network Radio.

Il DJ resident, BB Castagna si occuperà dei dj set, ogni sera, dopo i concerti.