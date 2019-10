"Premio Mediterraneo", sfilata di big a Salerno L'iniziativa alla camera di commercio coi protagonisti del mondo della cultura e dell'informazione

Si avvicina l'appuntamento con il "Premio nazionale Mediterraneo”, il riconoscimento ai personaggi che si sono distinti nel campo della

cultura, dell’informazione, delle istituzioni, dello spettacolo e delle arti. L'appuntamento è per lunedì 7 ottobre alle ore 18 nel Salone dei

genovesi della Camera di Commercio di Salerno.

Ricco il parterre di premiati nella cerimonia presentata da Paolo di Giannantonio e Agnese Ambrosio: da Giovanni Esposito a Giuseppe

De Rosa, da Benedetta Cimatti a Gianfranco Gallo passando Paolo Briguglia. Questi i nomi del teatro e del cinema che saranno insigniti del Premio Mediterraneo.



Ma il programma della giornata inizia già alle 10:30, sempre nel Salone dei Genovesi, con il convegno “Come orientare ed intercettare i nuovi

flussi turistici”. Parteciperanno Paolo Di Giannantonio (giornalista Tg1), Manuela Moreno (giornalista Tg2), Corrado Matera (assessore al turismo della Regione Campania), il regista Carlo Luglio e l’attore Ernesto Mahieux.

Non solo: in occasione del “Premio Mediterraneo”, lunedì 7 ottobre dalle 17 alle 20 gli artisti di strada si esibiranno in diverse location della

città: Piazza Caduti civili di Brescia (ex “Largo Prato” - Pastena), Piazza Giancamillo Gloriosi (Torrione) e Corso Vittorio Emanuele