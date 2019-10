"Un week end a tutta birra!", l'Oktoberfest arriva a Palinuro Musica, divertimento e specialità bavaresi per la prima edizione cilentana del festival tedesco

L'Oktoberfest arriva a Palinuro, due giorni all'insegna delle specialità bavaresi, della birra e del divertimento. “Un Week End a tutta birra!”, è questo lo slogan della manifestazione che il 18 e il 19 ottobre radunerà centinaia di appassionati presso i locali della Sirenella, in via Indipendenza. Fiumi di birra, musica, animazione e soprattutto menù bavaresi sono i protagonisti assoluti della prima edizione che promette di regalare tanto divertimento.

“Il nostro obiettivo” spiega Marco Sansiviero, patron della Sirenella "è di riuscire a “trasportare” tutte le persone e le famiglie che verranno a trovarci con i profumi , i sapori , i costumi alla vera Oktoberfest, la birra sarà protagonista assoluta della manifestazione, con un programma ricco pensato per tutti , il primo di una serie di eventi che si snoderanno per tutto il periodo invernale”.

Ad aprire la prima edizione del Palinuro Oktober Fest sarà un musicista largamente conosciuto sul territorio cilentano, divenuto ormai sinonimo di divertimento certo, Paki Maffia, in scena dalle 20 alle 20.30 di venerdì 18 ottobre. La cerimonia dell’ “O’Zapft is” si terrà subito dopo, l'apertura simbolica della prima botte, la presentazione del menù bavarese e i ragazzi dello staff della Sirenella in costumi tipici daranno ufficialmente il via alla manifestazione.

Sabato 19 ottobre, la giornata sarà dedicata soprattutto alle famiglie con il “family day”, a partire dalle ore 18. A seguire, dalle 18.30, spazio ai più piccoli con l'apertura dell'area baby con animazione, balli e divertimento. Sulla terrazza e nelle sale della Sirenella musica e menù bavaresi proseguiranno fino a notte fonda.

Un programma pensato per far divertire tutti, all'insegna della tradizione tedesca per vivere un week end a tutta birra.