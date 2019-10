Successo per la rassegna teatrale "Città di Pellezzano" "Buona la prima!", appuntamento ora con il secondo appuntamento in programma domenica 13 ottobre

Grande risultato per il primo spettacolo della IV edizione della rassegna teatrale “Città di Pellezzano”. La messa in scena della prima commedia, avvenuta domenica scorsa con lo spettacolo intitolato “Vado per vedove”, presso il teatro auditorium comunale della frazione di Capezzano, ha riscosso un notevole successo aggiudicandosi anche i complimenti del primo cittadino, sindaco Francesco Morra, che, soddisfatto ha commentato: “Buona la prima!”. La commedia, di G. Marotta e B. Randone con la regia di Enzo Fauci, è stata curata dalla compagnia “Samarcanda Teatro”.

Appuntamento, ora, con il secondo appuntamento della rassegna promossa dal comune di Pellezzano in collaborazione con la Compagnia Teatrale “La Quercia” e la “FITA (Fondazione Italiana Teatro Amatori), domenica 13 ottobre.

Nella prima giornata, ospite della serata è stato Gino Cogliandro, che ha raccontato al pubblico le sue esperienze passate, presenti e future nell’ambito del mondo dell’arte e dello spettacolo. “Mi sono divertito moltissimo – ha dichiarato l’ospite – ottima la Compagnia, pubblico numeroso, caloroso ed affettuoso. Organizzazione impeccabile. Manifestazione da portare ad esempio di come con le piccole realtà si possono realizzare interessi di alto livello”.

“Buona la prima – questo il commento del Sindaco dott. Francesco Morra – al momento la IV rassegna teatrale “Città di Pellezzano” ha riscontrato un notevole successo. La Compagnia comico Salernitana è stata accolta da un pubblico attento e numeroso. Un ottimo biglietto da visita per dimostrare che la nostra Città guarda con attenzione al tema della cultura e alla diffusione dei prodotti culturali, rendendoli accessibili, in modo del tutto gratuito, a un pubblico variegato. La cultura è sinonimo di educazione civica, impegno sociale e di sviluppo di una solidarietà umana e collaborativa estesa su più livelli”.

Questo il calendario di appuntamenti per le domeniche del mese di ottobre:

- Domenica 13 ottobre, la commedia dal titolo “Vado per Vedove” di G. Marotta e B. Randone con la regia di Enzo Fauci, curata dalla compagnia “Samarcanda Teatro”. Ospite di questa serata sarà il regista teatrale Ugo Piastrella.

- Domenica 20 ottobre sarà la volta dello spettacolo dal titolo “Na famiglia allargata”, diretta da Sandro Giordano a cura della “Compagnia Stabile Coperchiese”. Ospite dopo lo spettacolo Lina Nappo.

- Ultimo appuntamento del mese di ottobre, domenica 27 con la commedia dal titolo “Scherzi da Poeta” con la regia di Rodolfo Fornaio, ideatore della stessa opera. Al termine della serata ci sarà come ospite Alfonso D’Antuono.

L’inizio degli spettacoli è previsto, per tutte le domeniche, alle ore 19. Presentatori delle opere teatrali saranno Stefania Pagano e Enzo Guariglia. L’ingresso è gratuito con l’invito esteso a tutta la cittadinanza di partecipare per far sentir la calorosa presenza di un pubblico, come quello di Pellezzano, che ha mostrato un grande interesse ed avvicinamento alle forme di arte e spettacolo. Il Primo Cittadino ha anche ringraziato il consigliere delegato al ramo, Anna Aurelio, che si è impegnata in prima persona per fare in modo che questa rassegna possa avere il successo che merita.