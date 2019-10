Palio storico di Angri: tra rievocazioni storiche e tornei Per gli ultimi due giorni della rassegna in programma anche la "Giostra dei cavalieri"

L'edizione 2019 del palio storico di Angri si prepara ai due giorni conclusivi della manifestazione. Un ultimo imperdibile week end, pieno di rievocazioni storiche e tornei per determinare il borgo o il casale vincitore della rassegna.

La manifestazione, che ripercorre i fatti legati alla cittadella fortificata di Angri del 1421-1425 e del 1428-36, è stata fortemente voluta dalla gestione commissariale del comune di Angri, nella persona del dott. Alessandro Valeri e della dott.ssa Rosaria Violante, che hanno lavorato affinché si ritrovasse unione tra le varie associazioni. Alla fine hanno assicurato pieno supporto all'associazione dei Cavalieri di San Giuda Taddeo, che ha gestito l'organizzazione delle quattro serate. Sabato 12 e domenica 13 ottobre saranno dedicati all'elezione della "Regina dei Borghi" e alla "Giostra dei cavalieri", con cavalli e cavalieri che a colpi di lance difenderanno i colori dei borghi e dei casali di Angri, determinando il vincitore del Palio 2019.

Questo il programma:

·Sabato 12 ottobre alle ore 20.30 si svolgerà al Castello la sfilata e l’elezione della Regina del Palio.

·Domenica 13 ottobre alle ore 16 uscita della Regina dal Castello ed inizio del “Corteo Storico” con figuranti, musici e sbandieratori. Il corteo percorrerà piazza Doria, via Zurlo, via da Procida, via Amendola, piazza San Giovanni, vicolo Rodi, per terminare nell'area di certame di Fondo Caiazzo.

·Alle ore 17.30 inizierà la “Giostra dei Cavalieri”. Il torneo tra sei cavalieri in rappresentanza dei Borghi e dei Casali di Angri, che si contenderanno la vittoria del Palio e la conquista della “Spada di Zurolo”.



Alle ore 20.30 si svolgerà la cerimonia di premiazione, mentre alle ore 21 i festeggiamenti si concluderanno con un concerto musicale e fuochi d’artificio.

·Le serate del 12 e 13 ottobre saranno caratterizzate dalla sagra gastronomica al Castello. Prodotti tipici e bevande per vivere il medioevo ed assaporare la tradizione.