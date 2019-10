Appuntamenti musicali al "Mediterraneo" con El Barrio Latino, musica dal vivo, cover e Acoustic Sunday

Ancora musica di qualità al “Bar Mediterraneo”, con la penultima settimana di ottobre ricca di appuntamenti e sano divertimento all’insegna della familiarità e di un ambiente che mette insieme gastronomia, drink di qualità e ottimi servizi dello staff del “Med”.

Si parte Mercoledì 23 Ottobre con il consueto appuntamento de “El Barrio Mediterraneo”. Un’esplosione di musica LATINA dalla salsa alla bachata, per passare alla Kizomba, Merengue, Reggaeton e Rueda De Casino. Lasciatevi trascinare dai coinvolgenti ritmi latino-americani, abbandonando corpo e mente alla travolgente passione che trasmettono con la loro musica.

Giovedì 24 Ottobre, ci sarà, ancora una volta, il “Med Cover Live” con gli “Skizzikea”, uno dei gruppi musicali più apprezzati non solo in Provincia di Salerno, ma anche oltre i confini territoriali. La loro musica, coinvolgente, passionale, diretta, è un tributo a grandi artisti presenti e passati, che hanno segnato diverse epoche, tracciando un solco di tradizione storica, che fa parte del nostro patrimonio artistico, apprezzato in tutto il mondo.

Doppio appuntamento col Med Cover Live, in scena anche Venerdì 25 Ottobre, con la Music TeleVision Band che propone alcuni dei brani più belli di fine anni ’90 inizi 2000 trasmessi da MTV. Il repertorio comprende artisti del calibro di Lenny Kravitz, Oasis, Liquido, Rem, Aerosmith, Bon Jovi, Green Day e tanti altri. Il tutto rivisitato in chiave acustica con Vincenzo La Mura alla chitarra, voce e loop e Antonio de Leo al cajon e percussioni.

Il giorno successivo, sabato 26 Ottobre è la volta del dj set a cura di One Night Love Affair che si configura come un viaggio sonoro in cui si fondono sonoritá Deep House, Soulful, Minimal e Ambient con microsampling, acapella e discorsi celebri.

Ultimo appuntamento settimanale, domenica 27 Ottobre con il consueto “Acoistic Sunday” che vedrà protagonisti il trio “According Seing” composto da Dianaerika Lettieri, Armando Rizzo e Corrado Cirillo. Lei una cantante poliedrica, da anni impegnata in numerosi progetti musicali e teatrali, insieme a loro, Armando Rizzo (fisarmonicista) e Corrado Cirillo (contrabbassista) - musicisti pluripremiati con alle spalle numerosi tour in Italia ed all’estero, fondano “AcCorDian”. L’unione della voce col contrabbasso e la fisarmonica crea un’atmosfera musicale fresca ed originale.

Chi dice che il jazz e soprattutto lo swing è una musica di nicchia, per appassionati o intellettuali, dimentica che c’è stato un tempo in cui questo genere è stato popolare e quasi inconsapevolmente tutti lo cantavano. E domenica sera, sarà l’occasione per una rivisitazione, in chiave moderna, del jazz classico così come non lo avete mai ascoltato.