I Neri per caso in concerto al jazz club "Il Moro" di Cava Un live per ripercorrere i grandi successi del gruppo salernitano famoso per il canto a cappella

I Neri per caso in concerto al Jazz Club Il Moro, di Cava de’ Tirreni, il prossimo venerdì 25 ottobre alle 22. Ciro, Gonzalo e Mimì Caravano, Mario Crescenzo e Massimo de Divitiis dal 1995 e Daniele Blaquier dal 2015 sono i nomi dei 6 cantanti che compongono il gruppo a cappella di Salerno, vincitore del Festival di Sanremo del 1995, nella categoria Nuove Proposte, con il loro più grande successo, Le Ragazze.

Nel corso della loro carriera, i Neri Per Caso hanno collaborato con alcuni tra i più importanti artisti italiani come Lucio Dalla, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Mario Biondi, per citarne alcuni. Inizialmente il nome del gruppo era CRECASON, vennero, poi, ribattezzati “neri per caso” dal paroliere Claudio Mattone che, vedendoli esibire tutti vestiti di nero, chiese loro se quella fosse un'uniforme. I cantanti risposero che si trattava di un caso, e da quel momento, quell'episodio diede loro una nuova identità.

Ospite della rassegna musicale, che si avvale della direzione artistica di Gaetano Lambiase, il gruppo i Neri per Caso, negli anni novanta ha portato in televisione la magia del canto a cappella, ovvero la musica solo voce senza strumenti, si esibirà con un live che ripercorrerà i grandi successi, un vero e proprio estratto musicale del loro immenso repertorio. In scaletta i brani del loro recente lavoro dedicato ai Beatles, assieme alle particolarissime cover di pezzi della musica nazionale ed internazionale, come “Donne” di Zucchero, la recente versione di “Englishman in New York” di Sting, “Chandelier” di Sia, senza tralasciare i successi come “Sentimento pentimento”, Pino Daniele e gli inediti che hanno reso celebre il gruppo dei Neri per Caso ad iniziare dalla vittoria al Festival di Sanremo con “Le ragazze”.

Prossimo appuntamento in cartellone della rassegna MoroInJazz venerdì 1 novembre BOSSO E MAZZARIELLO IN TANDEM.