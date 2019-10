Si chiude la rassegna teatrale "Città di Pellezzano" Appuntamento domenica con la commedia "Scherzi da poeta"

E.C.

Sold out nelle prime tre domeniche dedicate al teatro, nell’ambito della IV edizione della rassegna teatrale “Città di Pellezzano”. Anche la compagnia “Stabile Coperchiese”, che “giocava” in casa, dopo quella Samarcanda della domenica precedente, ha messo in atto un’opera divertente dal titolo “Na famiglia allargata”, che ha attirato l'attenzione del pubblico sin dall'inizio dello spettacolo. Al termine della serata, che ha visto come ospite d’onore l’artista napoletana Lina Nappo, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Morra, insieme alla consigliera delegata al ramo Anna Aurelio, alla Compagnia “Stabile Coperchiese” e alla stessa artista partenopea, hanno ricordato e voluto rendere omaggio a Lino Trezza, residente del posto, recentemente scomparso, che era attivamente impegnato come cantante in diverse manifestazioni organizzate dalle associazioni locali.

Ora, spazio all’ultimo appuntamento di queste quattro domeniche di ottobre con il sipario che si chiuderà domenica prossima, 27 Ottobre, con la commedia dal titolo “Scherzi da Poeta”, affidata alla regia di Rodolfo Fornaio, ideatore della stessa opera. Al termine della serata ci sarà come ospite Alfonso D’Antuono.

Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, nel ringraziare tutte le Compagnie teatrali che stanno consentendo il successo di questa rassegna, ha ribadito, ancora una volta, l’importanza che iniziative culturali come quella del teatro possono avere per unire la cittadinanza e favorire percorsi di crescita sotto tutti i punti di vista.

Soddisfazione anche da parte della consigliera delegata al ramo, Anna Aurelio, che si è impegnata in prima persona per fare in modo che questa rassegna possa avere il successo che merita. “Sono felice – ha detto Aurelio - che il Sindaco mi abbia affidato questa delega poichè i miei trascorsi sono legati all'arte. Questa rassegna per mancanza di fondi non poteva essere realizzata. Grazie all’impegno del primo cittadino e alla Compagnia Teatrale La Quercia e di altri residenti di Pellezzano, anche quest’anno, come in quelli precedenti, questa rassegna risulta tra le migliori eseguite”.

L’inizio dell’ultimo spettacolo di domenica prossima è previsto alle ore 19.00. Presentatori delle opere teatrali saranno Stefania Pagano e Enzo Guariglia. L’ingresso è gratuito con l’invito esteso a tutta la cittadinanza di partecipare per far sentire la calorosa presenza di un pubblico, come quello di Pellezzano, che ha mostrato un grande interesse ed avvicinamento alle forme di arte e spettacolo.