Torna il raffinato appuntamento con "Teggiano Antiquaria" Espositori da tutta Italia ed opere risalenti al '700, spazio anche al modernariato

Espositori da tutta Italia con opere d'antiquariato risalenti al '700 fino agli anni 50/60 del '900. Torna il peculiare appuntamento con “Teggiano Antiquaria”, la mostra artistica propria di un settore particolare e raffinato, dal 30 ottobre al 3 novembre. La cerimonia inaugurale è in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 18, presso il Castello Macchiaroli.

Anche l'edizione 2019 vedrà in primo piano l''antiquariato classico pur non tralasciando una sezione dedicata al modernariato, in particolare al design del '900. La manifestazione rappresenta una irripetibile occasione per trovare oggetti interessanti anche per il pubblico “giovane” quindi, che, secondo statistiche e tendenze, è sempre più attratto da un certo tipo di antiquariato e di collezionismo.

Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento erano presenti anche il vicepresidente della camera di commercio di Salerno, Giuseppe Gallo, il presidente di Casartigiani Salerno, Mario Andresano e il sindaco di Teggiano Michele Di Candia.

“È una iniziativa che condivido doppiamente –ha sottolineato il vicepresidente della camera di commercio di Salerno, Giuseppe Gallo- sia in veste istituzionale, come vicepresidente della camera di commercio, sia perché sono originario di Teggiano. In particolare come camera di commercio abbiamo sempre supportato Teggiano Antiquaria, perché lo riteniamo un progetto valido oltre che originale. È uno dei pochi eventi capace di sposare la valorizzazione dell’artigianato di qualità con il turismo, e di attrarre nel Vallo di Diano e a Teggiano una clientela molto interessante, con una sua disponibilità economica”.

Il vero “motore” di Teggiano Antiquaria è da sempre Mario Andresano, presidente di Casartigiani Salerno: “L’Antiquariato a livello nazionale –ha evidenziato Andresano- riveste un ruolo particolare, intercettando gli appassionati e le persone che vogliono arricchire la propria collezione o cambiare stile alle proprie abitazioni. Nella provincia salernitana Teggiano Antiquaria è un’eccellenza, che non a caso rientra nei calendari nazionali degli appuntamenti del settore. Siamo felicissimi di continuare a proporre questo appuntamento, le cui 21 edizioni sono sinonimo di grandissima qualità. Teggiano Antiquaria presenta da più di un ventennio la bellezza, l’arte e in un certo senso il lusso nel Vallo di Diano –ha concluso Andresano- e dimostra che, anche da noi, è possibile organizzare appuntamenti di grande importanza”.

Molto soddisfatto anche il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, che ha ringraziato la “rete” collaborativa che sta dietro Teggiano Antiquaria: “Nel mio percorso amministrativo ho potuto seguire l’evoluzione di questa manifestazione, con la sua crescita costante. In più questo evento si sposa perfettamente con il progetto che sta tanto a cuore al comune di Teggiano, quello della destagionalizzazione dell’offerta turistica. Teggiano Antiquaria mette in vetrina non solo la nostra città d’arte ma tutto il territorio, offrendo una boccata di ossigeno anche al settore dell’accoglienza, fuori dalla stagione estiva”.

Ai presenti sono arrivati anche i saluti della proprietaria del Castello Macchiaroli, Gisella Macchiaroli che ha dato appuntamento a tutti a Teggiano, all’inaugurazione in programma mercoledì: “I nostri paesi hanno bisogno di vivere tutto l’anno perché hanno bellezze che in pochi altri luoghi possono essere riscontrate, e una capacità di accoglienza inimitabile. È fondamentale che più persone possano apprezzare il nostro territorio durante tutto l’anno, ed è questo un obiettivo che, attraverso varie iniziative, stiamo perseguendo con il Castello Macchiaroli. Ovviamente Teggiano Antiquaria, in particolare, rappresenta per noi un fiore all’occhiello”.

Teggiano Antiquaria è organizzata da Casartigiani Salerno, in collaborazione con l’associazione culturale itinerarte e con il Castello Macchiaroli. L’evento è cofinanziato dalla camera di commercio di Salerno, con il patrocinio dell’assessorato al turismo della regione Campania e del Comune di Teggiano.