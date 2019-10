"Dritto al cuore", solidarietà, cultura e arte a Baronissi Domenica appuntamento al muso Frac per sostenere la ricerca sul neuroblastoma

Lo hanno ribattezzato “Dritto al cuore”. Tre parole che racchiudono interamente il vero senso dell’evento organizzato a Baronissi per sostenere la ricerca sul neuroblastoma e, al tempo stesso, promuovere l’arte e la cultura. Il tutto, ricordando Anna in un luogo a cui lei era particolarmente legata. “Dritto al cuore”, infatti, è in programma domenica 3 novembre a partire dalle 19 presso il museo Frac di Baronissi. L’evento nasce in collaborazione con l’associazione italiana per la lotta al neuroblastoma, alla quale sarà possibile effettuare una donazione. Nel corso della serata – che sarà allietata dalla musica di Sasà Maddalena&Friends - si potrà visitare la mostra in corso, accompagnati dal direttore del museo Massimo Bignardi. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio morale del Comune di Baronissi e la collaborazione dell’associazione Archeologando in Tour.