Buon cibo e musica live: ecco Palinuro Music Festival Una kermesse musicale ideata da "La Sirenella" e pensata per tutti

Il divertimento nel Cilento continua oltre l’estate. Al via con il progetto lanciato da “La Sirenella”, noto locale della città di Palinuro, volto ad incentivare la destagionalizzazione del turismo: tutto pronto per #PalinuroMusicFestival.

Sebbene il cartellone di eventi dei mesi più freddi non sia ricco quanto quello della stagione estiva appena conclusa, nei territori nel Cilento non mancano serate e appuntamenti dedicati e pensati per tutti.

Palinuro Music Festival è la kermesse musicale che intende unire un vasto pubblico, buon cibo e tanto divertimento a ritmo di musica live, un calendario di eventi, cene spettacolo e pacchetti soggiorno hotel.

Nei locali de “La Sirenella” sarà possibile usufruire di diverse offerte:

Ogni serata inizierà dalla cena, a partire da soli 20,00 €. Gli amanti della comodità e del relax possono scegliere il pacchetto “week end con gusto”, a partire da soli 65,00 €, con incluso nel prezzo, oltre alla cena ed al pernottamento con prima colazione in hotel 4 stelle, anche l’ingresso agli eventi. Per chi avesse già impegni a cena, le porte della sala eventi de La Sirenella si aprono alle 22.30 ed è possibile riservare tavoli con bottiglia anche nell’ambito privè.

Il calendario di eventi per il mese di novembre prevede:

Domenica 10 novembre “Alegria Cubana” Cena & Live Music con il famoso gruppo di musica cubana UNI’ UNI’ atmosfere e ritmo della musica più coinvolgente del mondo.

Sabato 16 novembre “Momento Reggateon” in consolle DIEGO RAY l’animazione e la musica di uno dei dj più apprezzati dal web e dal popolo della nightlife cilentana.

Sabato 23 novembre primo dei due appuntamenti con le Tribute Band per la prima volta a Palinuro REWIND in omaggio al grande Vasco Rossi

Sabato 30 novembre il secondo appuntamento a chiudere questo mese di eventi de La Sirenella ci saranno gli 838 – MAX PEZZALI in omaggio agli 883 anch’essi per la prima volta a Palinuro.

Per tutte le info e prenotazioni ecco il numero 09741926531 oppure visitate la pagina ufficiale Facebook a questo link https://it-it.facebook.com/LaSirenellaPalinuro/