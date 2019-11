Riprendono gli appuntamenti al Bar Mediterraneo Stasera si balla con l'Acoustic Thursday

Nuova settimana ricca di appuntamenti al “Mediterraneo” di Mercato San Severino.

Stasera doppio appuntamento, si comincia con l’Acoustic Thursday con Biagio Alma Libre Bove dei Bonasound Duo, gruppo formatosi con varie esperienze musicali, svariando dalla musica contemporanea a quella del recente passato, dal pop al funky, dal blues al rock, dal latino a quella cantautoriale, dall’italiano a quella internazionale. Insomma un progetto aperto a tutti i gusti musicali con l'unico scopo di far viaggiare il proprio pubblico sull'aereo della musica senza muoversi dal proprio posto "travelling without moving".

Poi a seguire il dee-jay set della nuova collaborazione tra il Bar Mediterraneo e il Bar Capri, una partnership con una location che coinvolgerà artisti e musica per tutto l'inverno, che vedrà alternarsi, ogni giovedì, i dj-set firmati Coimpa Boys al Bar Capri e The Night Train by Onla al Mediterraneo, fondato da Bernardo Graziano.

Venerdì sera è tempo di “Med Cover Live”, la cover band di Cesare Cremonini per ripercorre tutti i successi del noto cantautore italiano.

Sabato 9 Novembre, invece, si balla con In the mix - The Night Train – Onla mix. Un djset a cura di One Night Love Affair che si configura come un viaggio sonoro in cui si fondono sonoritá afro, deep_house, soulful, minimal e ambient con microsampling e discorsi celebri.

Ultimo appuntamento della settimana, domenica 10 sera con il consueto “Acoustic Sunday” targato Pop Lounge & Voice Duo. Il duo nasce dalla collaborazione tra Bernardo Graziano e Mariana_Somma (cantante). Il percorso musicale prevede un rivisitazione in chiave lounge e soulful dei più conosciuti brani pop internazionali, dei classici Italiani e internazionali con una selezione mixata di produzioni interpretate dalla voce di Mariana Somma.