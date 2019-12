Le opere del settecento in esposizione al Museo Diocesano Nella suggestiva struttura di Salerno saranno inaugurate la sala Arte e la sala Fede

La prestigiosa cornice del Museo Diocesano “San Matteo” si arricchisce di ulteriori elementi espositivi inaugurando sabato 14 dicembre alle 10.30 i nuovi ambienti, la sala Arte e la sala Fede, dedicati al settecento. Le opere, appartenenti al patrimonio del museo e per anni custodite all’interno dei suoi depositi, entreranno a far parte dell’esposizione permanente della suggestiva struttura, tra le più importanti per la città di Salerno.

Il visitatore potrà quindi fruire e godere di questo nuovo itinerario che, sulla scia dell'opera di Solimena, porterà a conoscere l'ambiente storico artistico salernitano e campano dell'epoca attraverso i dipinti del Ricciardi, del San Felice e del Chiarelli.

All'evento ci sarà monsignor Andrea Bellandi, interverranno il direttore Don Luigi Aversa e monsignor Rino Fisichella, a cui è stata affidata la Prolusione dal titolo ''La bellezza evangelizzerà il Mondo''. Presenterà le opere e le sale Valentina Lotoro, dottore di ricerca in Storia dell'arte dell’università degli studi di Salerno.