Eboli: sabato 7 dicembre inaugurazione del grande albero Al via il villaggio dei bambini partenza del trenino cittadino

Dopo l’accensione delle luci natalizie sul territorio comunale, lo scorso 30 novembre, si arricchisce l’atmosfera natalizia ad Eboli con l’apertura del villaggio dei bambini e l’accensione del grande albero in Piazza della Repubblica. Domani, sabato 7 dicembre, alle ore 17,30 l'attesa apertura del Villaggio dei Bambini, una festa a cui parteciperanno la banda musicale Città di Eboli ed il gruppo majorettese Le Ginestre. Poi l’attenzione sarà tutta rivolta, alle ore 18,30, all'accensione del grande albero di Natale, sempre in Piazza della Repubblica, dove l’appuntamento avrà quali testimonial gli Arteteca, Enzo e Monica, star di Made in Sud. Inoltre, dalle ore 16, e poi fino alle ore 22, ci sarà anche la partenza del Trenino di Natale, una festa soprattutto per i bambini che attraverserà le suggestive luminarie natalizie delle vie del centro cittadino.