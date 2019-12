Le Luci dell'Irno, ecco il week end dedicato ai bambini Tanti gli eventi in programma per la manifestazione promossa dal comune di Baronissi

Tutto pronto per un fine settimana all'insegna del divertimento e dello spirito natalizio, dedicato e pensato per i più piccoli. Tanti gli appuntamenti in programma per le Luci dell'Irno Costellazioni Infinite, la manifestazione promossa dal comune di Baronissi finanziata nell’ambito del Poc Campania. Presepi, spettacoli equestri, mostre e favole per bambini, ecco tutti gli eventi:

Domenica 15 dicembre, presso la Villa Comunale ci saranno dei laboratori presepiali, a cura della Bottega San Lazzaro, in cui i bambini potranno scoprire le tecniche di realizzazione dei pastori e cimentarsi nella creazione di piccoli manufatti.

Doppio appuntamento nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città: il 14 dicembre alle ore 20 andrà in scena “Il mago di OZ”, una commedia musicale fantastica a cura dell’Accademia del musical e dello spettacolo. Il 15 dicembre, invece, alle ore 19 in programma il grande family show “Willy e la fabbrica di Cioccolato” in collaborazione con il Teatro Sistina di Roma.

Sabato 14 dicembre sarà anche il giorno dedicato all'inaugurazione della mostra di presepi artigianali “ll Presepe nel cuore” nel suggestivo Chiostro del Convento SS. Trinità, a cura della Pro Loco Baronissi, visitabile fino al 12 gennaio.

Presenti nel ricco cartellone di appuntamenti anche tanti eventi promossi e curati dalle associazioni locali.

Il 14 dicembre, l’Asd Un cuore a Cavallo organizza “C’era una volta la tombola…” presso la sede associativa, alle ore 16. Domenica 15 dicembre, tutto pronto per “Fiabastrocche e Battesimo della sella” al Parco “Francesco Paolo Notini” di Orignano alle ore 10.00.

Attesissimo anche l'appuntamento di domenica 15 con lo spettacolo equestre con cavalieri acrobatici a cura dell’asd Madre Terra in Largo dei Ferrovieri alle ore 10.

Spazio ai diversamente abili con iniziative e attività ricreative curate da Il Punto, domenica alle ore 16,30 al Parco della Rinascita.

Chiude la settimana, l’esibizione dei cori in Aula Consiliare (ore 20.30) a cura dell’Associazione “Insieme Per Caso” con lo spettacolo “Io Amore: per un Natale Bambino!”.

Per tutto il weekend sarà possibile visitare la città con il trenino di Natale messo a disposizione dall’Associazione Baronissi Food&Beverage e dai commercianti della città.