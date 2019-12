Premio San Martino de Porres, il riconoscimento alla carità In programma, a Salerno, la cerimonia di assegnazione dell'onorificenza

Una serata all'insegna della soldarietà per premiare chi nel corso del tempo si è dedicato, con amore e genoristà, a salvare la vita di persone in pericolo.

Tutto pronto per la diciannovesima edizione del Premio San martino de Porres, il riconoscimento dedicato alla carità che verrà assegnato martedì 17 dicembre alle ore 20, presso la cappella del SS. Rosario, nei pressi della parrocchia San Domenico in largo S.Tommaso d'Aquino, a Salerno. L’evento è promosso dal Centro per la Vita “Il Pellicano” e vede l’assegnazione di un premio per coloro che, in specie nel mondo del volontariato e delle professioni, si siano distinti particolarmente nella tutela e nella promozione della vita umana.

Nel corso della serata, condotta dai giornalisti Roberto D’Agostino e Antonella Petitti, saranno consegnati due riconoscimenti in ceramica, realizzati dall’artista Maria Grazia Cappetti.Tale ceramica raffigura una perla in un’ostrica, simbolo della preziosità di ogni gesto di carità verso i più indifesi e bisognosi di cure, e in particolare nei confronti dei bambini ancora nel grembo delle proprie madri.

I premiati di questa edizione saranno:

Marina Monacchi, fondatrice del Segretariato per la vita a Roma, esponente di primo piano di una generazione di volontari che sempre si leva in piedi a difesa del diritto alla vita. Ha contribuito negli anni a salvare centinaia di bambini;

Giovanna Abbagnara, esponente della Comunità Emmaus in Campania, nella sua attività di giornalista e nella pratica del volontariato ha promosso la cultura della vita ed ha contribuito a salvare numerosi bambini.

La serata sarà allietata dal gruppo Levia, composto dai musicisti Alfonso De Chiara, Fabio Raiola, Lucio D’Amato, Domenico Andria e la voce di Marit Franza, con la partecipazione straordinaria dell’attrice Mimma Virtuoso.