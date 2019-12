Il Presepe Vivente di Aiello, l'appuntamento con la tradizione Undicesima edizione per l'evento,tantissimi gli scorci e i mestieri allestiti tra le vie cittadine

Torna l'atteso appuntamento con la tradizione. Dal 26 dicembre al via con l'undicesima edizione del Presepe Vivente della Regina Margherita di Durazzo, allestito lumgo le vie e i vicoli dell'antico borgo di Aiello. Tutto pronto per l'evento promossa dall'associazione ALVAA, insieme ad un gruppo di mamme della comunità, già in prima linea per l'installazione di stand e scorci pittoreschi.

In occasione della cerimonia di apertura in programma il giorno di santo Stefano alle ore 18, si terrà la benedizione del presepe accompagnata da canti natalizi, a cura della Schola Cantorum della Parrocchia San Pietro di Aiello di Acquamela.

Le altre date in programma sono il 29 dicembre, il 5 e 6 gennaio. In quest'ultima tappa, ci saranno la premiazione del concorso Decoriamo il nostro Natale, a cura della scuola elementare Sabatini di Aiello, il corteo storico con Margherita di Durazzo che visita il presepe alle ore 18.30, l'arrivo dei Re Magi alle ore 19.15 ed i canti natalizi. La rappresentazione storica in costumi d'epoca del 1400 è organizzata in collaborazione con le associazioni Cavalieri dell'Irno di Baronissi e Nuova Compagnia Arrangiata.

La messa in scena del presepe vivente sarà ad opera del Gruppo Giovani di Azione Cattolica della Parrocchia Sant'Agnese, a Sava di Baronissi, insieme al Parroco Padre Enrico Agovino e alla comunità parrocchiale. Il percorso, che coinvolgerà la maggior parte del borgo, raffigurerà i mestieri di un tempo come la pastaia, l'esattore delle tasse, la sinagoga. In particolare, nella villa comunale, sarà allestito uno spazio dedicato a Re Erode e alla sua Regina accompagnati dalle ammalianti concubine, sotto il vigile occhio dei suoi soldati. La rappresentazione in villa si concluderà con la riproduzione della natività: si potrà adorare Gesù Bambino nell'umile mangiatoia. Nel giardinetto adiacente alla villa si incontrano altri antichi mestieri: gli artigiani, le fioraie, gli artisti, il fabbro, i pastori.

Un lungo il percorso con un'ambientazione del tutto nuova dove sarà possibile anche degustare tante piccole specialità: dalla pizza fritta alle zeppole, dal caciocavallo impiccato alle caldarroste e al caldo di vin brulè. Come da tradizione, il 6 gennaio la stella cometa guiderà i Re Magi lungo le strade principali del paese fino a giungere alla Villa Romana, dove renderanno omaggio a Gesù Bambino.

Appuntamenti da non perdere anche a Caprecano e Fusara: il 24 dicembre rivive la storica animata dell’arrivo della Sacra famiglia a Betlemme con il lancio della stella cometa nella chiesa Santa Maria delle Grazie di Caprecano, ore 11. Il 26 dicembre, invece, rievocazione storica recitata in costume d’epoca sulla vita di Santo Stefano a cura degli aggregati di Sant’Antonio a Fusara, ore 19. Il natale rivive nei Casali al vicolo del Sole martedì 23 dicembre dalle ore 18.