"A Befana Sele-Picentini",l'evento dedicato a grandi e bambini Tutto pronto a Giffoni per la tre giorni di arte, cibo e divertimento legata alla tradizione

La tradizione del territorio legata al buon cibo, al divertimento e alla cultura. Un evento dedicato a grandi e piccini per festeggiare l'Epifania in una tre giorni di arte, musica e costumi. Ecco la manifestazione “‘A Befana Sele-Picentini”, la kermesse organizzata dalla Fondazione Giffoni, in collaborazione con il distretto turistico “’A Sele-Picentini”.

A Giffoni Valle Piana presso l’Antica Ramiera, sita in via Falcone e Borsellino, grande spazio alle festività per l’Epifania. Nei tre giorni di manifestazione infatti, è previsto un mix di arte, cibo e territorio, col fine di portare i visitatori ad imbattersi nella realtà locale, implementare le proprie conoscenze attraverso un viaggio nel tempo che li porterà a toccare con mano le tradizioni locali, gli usi, i costumi e le produzioni tipiche.

Un luogo dove poter conoscere le maggiori realtà aziendali del territorio ma non solo, con una vasta gamma di offerte culinarie preparate dall’associazione Picentini Experience. Obiettivo principale però resta il coinvolgimento dei bambini. Tante sono le attività pensate dalla Fondazione Giffoni nei tre giorni di manifestazione: dalla partecipazione delle scuole, alla formazione di laboratori didattici, passando per giochi e spettacoli di vario genere. Intrattenimento, divertimento ma soprattutto territorio: la “ ‘A Befana Sele-Picentini” è pronta ad illuminare Giffoni Valle Piana.

Ecco il programma degli eventi:

Sabato 4 gennaio si inizia con l' esibizione Musicale a cura della scuola Bflat Music School, ore 18

A seguire, alle 19.30, lo spettacolo Bollicinema direttamente da Italia’s Got Talent

Domenica 5 gennaio, ore 17.30, tutto pronto per l'esibizione musicale a cura del Festival Canoro di Giffoni

Ore 19 Esibizione Scuola di Danza Sabry Dance

Ore 20 Spettacolo Ballon Man Show

Lunedì 6 gennaio: ore 19, in programma lo spettacolo a cura del Clown Ecciù “Comicità, magia e micromagia. La tradizione del circo e l’innovazione in uno spettacolo unico”.

Ore 19.30, si continua con “Canto di Natale”, adattamento teatrale del racconto di Charles Dickens interpretato dai ragazzi dell’Associazione “Il Gabbiano”.

A seguire consegna delle calze a cura dell’Associazione “Aspettando la Befana”.