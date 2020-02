Torna il Gran Carnevale di Maiori: dieci giorni di festa Un programma ricco tra sfilate e carri allegorici

Dieci giorni di festa e un programma che si annuncia ricco. E' quello della 47esima edizione del Gran Carnevale di Maiori, evento organizzato dal Comune e finanziato dalla Regione Campania attraverso i fondi Poc 2014-2020, che si svolgerà dal 20 febbraio al 1° marzo 2020 con ben 3 sfilate dei carri allegorici lungo il tratto di strada compreso tra Via Nuova Chiunzi e il Porto Turistico: domenica 23 febbraio; martedì 25 febbraio; domenica 1°marzo.



Anche quest’anno la 47esima edizione della manifestazione, prevede una serie di eventi collaterali spalmati durante le due settimane, l'evento maiorese, riconosciuto qualche anno fa dal Mibact tra i promotori della cultura e del patrimonio immateriale, che non solo ha stretto e consolidato un’importante collaborazione con il Carnevale di Putignano ma ha ottenuto quest'anno anche il patrocinio del Comitato organizzatore delle celebrazioni per il centenario della nascita di Federico Fellini il cui logo campeggia accanto a quello dell'identità visiva dell'evento.



La macchina organizzativa, ancora una volta, ha seguito un collaudato cronoprogramma che ha portato alla definizione in tempo utile del palinsesto completo della manifestazione denominato "Maiori d'aMare, dal Carnevale a Fellini100" e in cui figurano oltre agli eventi ludici dedicati ai bambini, anche il concerto di Monica Sarnelli "Napoli@Colori", lo spettacolo teatrale di Rosalia Porcaro protagonista con “Donne”, il concerto del duo EbbaneSiS (Viviana & Serena) e una mostra di Fabio Govoni dal titolo Biopics3 ispirata ai grandi miti reinterpretati al cinema tra cui Freddy Mercury, Ray Charles, Van Gogh.



A questo si aggiungono un favoloso mapping 3d che farà rivivere di fantasia il castello miramare e tutto il porto turistico con effetti di luci e suoni, lo spettacolo delle fontane danzanti "rock on the water" con il meglio delle musiche rock da Woodstock ad oggi. Ma non è tutto perché il cartellone di eventi proporrà inoltre lo spettacolo di Luca Lombardo, pluripremiato nelle rassegne internazionali, che con con "Poubelle" farà divertire tutta la famiglia con trasformismi e cambi d'abito mozzafiato, e l'evento Disney "se lo sai rispondi" con quiz e copie storiche del fumetto in omaggio a tutti i bimbi. E poi le esibizioni dei Paragliders dalla cima dell'Avvocata alla spiaggia mentre in strada sfileranno trombonieri e una Street band ispirata a Kusturica.



Quattro saranno i carri allegorici in gara realizzati intorno al tema della nuova edizione che ruoterà intorno all’Arte. Un filo conduttore, intrigante e suggestivo che ha da subito risvegliato la fantasia dai maestri della cartapesta che stanno ultimando le loro idee progettuali in vista dell'appertura del Carvevale 2020.