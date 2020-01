Priscilla Salerno:il corpo l'ho donato il cervello l'ho tenuto L'imprenditrice e attrice hard si racconta durante un incontro sul revenge porn a Salerno

“Ho dovuto scindere due cose il cervello dal corpo, il corpo l'ho regalato il cervello l'ho tenuto”, così Priscilla Salerno, star e imprenditrice dell'hard, una delle pornodive più apprezzate del palcoscenico italiano, parla della sua vita. Partita giovanissima da una cittadina campana, Salerno, un percorso che l'ha portata a diventare una professionista del porno, con tutto quello che ne consegue. Passino le battute e il sessismo, i pregiudizi e un aspetto dirompente il messaggio che ha voluto condividere, prendendo parte ad un incontro – confronto sul revenge porn, è che il privato, resta il privato, non importa il lavoro che si è scelto di fare.

“Sono una donna molto esibizionista – racconta Priscilla (nome d'arte) – amo il corpo delle donne. Amo la bellezza, la delicatezza, ma questo non prescinde il fatto che non possiamo essere libere, in nessun modo. C'è poi un falso moralismo sul sessismo - continua - abbiamo diritti ma solo per dire, non è così nella realtà. Io vorrei portare la mia voce, il mio modo meraviglioso di vivere questa mia esperienza di vita, un po' a tutti quanti”.

Ed è stato proprio il “possesso” e l'”abuso” dell'intimo dell'altro al centro del dibattito che si è tenuto a Salerno al convegno organizzato dall'avvocato Stefania De Martino.

Tanti i giovanissimi, già a partire dagli 11 anni, che utilizzano i social per scambiare immagini intime. Il rischio è sempre che si finisca nella diffusione endemica e incontrollata.

“Il privato è importante e va tutelato assolutamente e distinto da quello che è pubblico – ribadisce ancora Priscilla Salerno - sono due cose assolutamente diverse, nessuno può permettersi il lusso di regalare qualcosa di tuo. Non esiste questo, è una cosa assurda”.