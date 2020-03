Coronavirus: salgono a 92 i casi positivi nel Salernitano Su 73 tamponi analizzati al Ruggi d'Aragona, 11 sono risultati positivi

Salgono a quota 92 i casi risultati positivi in tutta la Provincia di Salerno. E' stato da poco reso noto l'ultimo aggiornamento dell'Unità di Crisi della Regione Campania. Stando all'ultimo aggiornamento, in nottata, sono stati esaminati presso l'ospedale Ruggi d'Aragona 73 tamponi, di cui 11 risultati positivi e per i quali si attende, come di consueto, la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Il totale complessivo dei positivi in Campania alle ore 16 di oggi è di 652.

Solo questa mattina il sindaco di Cava de'Tirreni ha ufficializzato ai suoi concittadini la presenza di ben 9 casi risultati positivi dopo il test del tampone. Da Caggiano, comune che rientra nella chiusura disposta dal governatore De Luca, questa notte si è spento a causa del coronavirus, don Alessandro Brignore. Il parroco aveva preso parte al raduno religioso che ha portato a 19 i casi di positivià in tutta la zona del Vallo.

La situazione a Sarno resta sotto controllo anche se, dall'ospedale "Villa Marta" risultano contagiati già i primi medici. Sempre nella giornata odierna altri due casi sono stati verificati e accertati nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino.

Intanto l'ospedale di Scafati apre a nuovi posti letto in terapia intenvisa. Posti che entro la fine del mese dovrebbero essere circa 80, riuscendo così ad essere d'aiuto a quelle province e regionai in difficoltà a causa dell'emergenza.