Amplesso in pieno giorno alla spiaggia libera Baia di Salerno, una coppia è stata sorpresa sugli scogli mentre consumava un rapporto sessuale, incurante della presenza di famiglie, anziani e bambini poco distanti. Alcuni ragazzini hanno poi iniziato a lanciare delle pietre in direzione dei due. Sgmento e indignazione tra i presenti per un episodio di estremo degrado.