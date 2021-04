Coraggio Salerno: 14 croci per i platani tagliati in via Clark "Un affronto alla comunità e un danno ecologico sensibile"

Continua a far discutere l'abbattimento di 14 platani avvenuto su via Generale Clark a Salerno. Una "strage", cosi come è stata definita dal consigliere Lambase, oggetto di diverse critiche e interrogazioni all'amministrazione, ed anche di un esposto alla Corte dei Conti a firma del consigliere. Ieri, i mobilitanti di Coraggio Salerno hanno deposto 14 croci, una per ogni stazione della via crucis, una per ogni platano "Ingiustamente tagliato per consentire l'ennesima colata di cemento, dinanzi al cantiere Porta di Mare" Si legge nel comunicato del gruppo.

"La città decresce demograficamente, ci sono 6000 appartamenti sfitti, e invece di riutilizzare l'architettura post industriale per scopi culturali e sociali, come al solito si costruiscono abitazioni per ricchi in un maldestro tentativo di gentrificazione. La riqualificazione dei territori degradati non si fa con il cemento, ma con la costruzione di spazi aperti e verdi:questa è una delle tante lezioni che la pandemia dovrebbe averci insegnato. L'abbattimento dei platani di via Clark è un affronto alla comunità e un danno ecologico sensibile. Un altro centro commerciale servirà solo a deprimere ulteriormente il commercio di quartiere, dando un ulteriore colpo ad uno dei settori più danneggiati da questi 14 mesi di emergenza sanitaria. Coraggio Salerno non ci sta, e lo urla forte e chiaro: "Non ci serve". Le parole dei rappresentanti del comitato.