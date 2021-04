"Post-Covid: una vera patologia che andrebbe seguita a lungo" Salerno, il Presidente dell'ordine dei medici D’Angelo incassa l’unanimità dell’assemblea annuale

“Attenzione alla patologia post-Covid19, che non è capita da familiari e amici di chi ne soffre, ma esiste e andrebbe seguita a lungo dopo la negativizzazione del paziente”, lo ha detto il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno Giovanni D’Angelo nel suo discorso annuale all’assemblea dei medici e odontoiatri iscritti all’Ordine, che si è tenuta questa mattina al Saint Joseph Resort di Salerno.

Nel suo excursus di oltre un anno di impegno dell’Ordine sia nei confronti dei medici, sia nei confronti dei cittadini sull’emergenza pandemia - dalle 43mila mascherine regalate, agli incontri web - il Presidente D’Angelo ha parlato di un cambiamento epocale in atto nella medicina, solo accelerato dall’arrivo del Covid: risorse economiche destinate alle strutture, organizzazione degli ospedali e della medicina del territorio, inserimento dei giovani, telemedicina, sono solo alcuni degli elementi che cambieranno l’approccio al lavoro dei medici di tutto il mondo. “L’obiettivo finale – ha detto - è rendere la medicina unica, un’idea che abbracci tutte le specializzazioni, all’unico scopo di dare la salute al cittadino”.

Unanimità per l’approvazione deI Bilancio consuntivo 2020 e di quello preventivo 2021. L'Assemblea Ordinaria Annuale degli iscritti all'Ordine era indetta ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, vista la legge n. 409 del 24 luglio 1985. Sono state adottate tutte le misure di distanziamento interpersonale, nonché le modalità previste dalla normativa vigente nazionale e regionale. Gli iscritti non erano accompagnati da familiari, fatto salvo che non fossero affetti da patologie che richiedevano assistenza. Tutti erano muniti di mascherine e hanno ottemperato alle disposizioni di sanificazione e controllo della temperatura.

Hanno presieduto l’Assemblea, con il Presidente D’Angelo, il Segretario Giovanni Ricco, il Tesoriere Elio Giusto, il Presidente degli Odontoiatri Gaetano Ciancio, e il presidente dei Revisori dei conti, il commercialista Matteo Cuomo.