Salerno, cade intonaco dal palazzo: in frantumi il finestrino di un'auto Per fortuna nessun passante è rimasto ferito

Dramma sfiorato, questa mattina, a Salerno. Dal palazzo che si affaccia su Piazza Umberto I, in pieno centro città, si è staccata una porzione di intonaco e calcinacci che, prima di precipitare sull'asfalto, è "rimbalzata" su un'auto in sosta, danneggiandola. Completamente distrutto il finestrino posteriore della vettura. A lanciare l'allarme alcune persone all'interno dello storico palazzo di Salerno che hanno sentito il rumore. Fortunatamente, nessun passante è rimasto ferito. Si attende l'arrivo delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza la zona.