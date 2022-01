Si torna in classe a Minori e Scala: scuole aperte da lunedì 24 gennaio Prima del rientro è stato organizzato uno screening per studenti, docenti e personale Ata

Riaprono le scuole in presenza a Minori. Ad annunciarlo il sindaco Andrea Reale. La decisione è stata presa "Sulla scia di quanto deciso in Conferenza dei Sindaci e in previsione di un leggero calo dello stato dei contagi e dell'esigenza di riavviare le attività scolastiche. Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado torneranno in aula il prossimo lunedì 24 gennaio.

Per garantire un rientro controllato verrà inoltre effettuato uno screening scolastico la domenica precedente all'ingresso, ossia il 23 Gennaio.

"Il rientro non significa la fine di una situazione di emergenza che ci coinvolge davvero tutti. E in relazione alla grande contagiosita' di questa variante preferiamo, nonostante il gran lavoro effettuato per la sicurezza dei nostri figli, tenere la mensa sospesa per la primaria e la secondaria di primo grado, che condivide gli spazi in maniera più sostanziosa.

Per l'infanzia resta invece invariato il servizio mensa avendo creato per la stessa spazi pari alla loro divisione in classi", sottolinea il sindaco Reale.

Ritornando allo screening di domenica 23, questo sarà cosi suddiviso: infanzia (con relativi insegnanti e personale ata) dalle 14.30 alle 15.10, primaria (con relativi insegnanti e personale ata) dalle 15.15 alle 16, secondaria di primo grado (con relativi insegnanti e personale ata) dalle 16.05 alle 16.30. Gli screening si terranno nell'Aula consiliare.

Stessa decisione anche a Scala. Anche qui le scuole riapriranno lunedì 24 gennaio. L' Amministrazione Comunale ha organizzato uno screening della popolazione scolastica per il prossimo venerdì 21 gennaio, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 presso l' Aula Consiliare del Comune di Scala. Lo screening sarà effettuato con tamponi antigenici ai quali saranno sottoposti esclusivamente gli studenti dell' Istituto Scolastico di Scala ( Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado). Gli studenti che aderiranno all' iniziativa devono essere accompagnati obbligatoriamente da uno dei genitori e muniti di tessera sanitaria.

I provvedimenti arrivano all'indomani della denuncia inviata dal Codacons alla procura presso il Tribunale di Salerno che ha segnalato i sindaci che ancora non avevano riaperto le scuole (Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare) per interruzione di pubblico servizio e abuso d’ufficio.