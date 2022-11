Albero sul Corso tagliato abusivamente, il sindaco: "Punire i responsabili" Napoli: chiederemo il risarcimento del danno. Si studiano le immagini di videosorveglianza

"Un'iniziativa molto grave ed inconsulta per la quale gli autori dovranno rispondere ai sensi di legge". Non usa giri di parole il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, nel commentare il taglio indiscriminato - e non autorizzato - di un albero su Corso Vittorio Emanuele.

Al vaglio del Settore ambiente del Comune e della polizia municipale le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare gli autori.

"L’amministrazione comunale, sempre attenta alla tutela del patrimonio arboreo cittadino, verificherà e contesterà agli autori i reati commessi, avanzerà richiesta di risarcimento del danno al decoro cittadino ed al patrimonio arboreo, obbligherà il responsabile alla ripiantumazione di un'altra alberatura simile", ha fatto sapere il sindaco Vincenzo Napoli.