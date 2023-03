Ravello, via l'ultima sentinella della memoria delle Clarisse Trasferita la 97enne suor Maria Cristina Fiore, dopo 68 anni nel monastero di Santa Chiara

Le hanno rimosse tutte. Anche suor Maria Cristina Fiore, 97 anni portati con lucidità, da ieri è stata trasferita a Osimo, in un monastero dove, le hanno spiegato, lei avrebbe potuto stare più vicina ai familiari e ricevere migliori cure. Dopo 68 anni trascorsi a Ravello, a suor Maria Cristina quelle motivazioni devono essere apparse come un inutile gel per lenire un dolore che non si spiega.

Monastero ora a mani nude contro i nemici

Il monastero di Santa Chiara, da sempre sede delle Clarisse, ora è a mani nude contro chi vorrebbe trasformarlo in un resort di lusso, l'ennesimo, con vista mozzafiato della Costiera Amalfitana. E non è un controsenso che per liberare quell'angolo di paradiso ne abbiano fatto le spese le suore più affezionate. Come suor Angela Punnacka e suor Massimiliana Panza, queste due addirittura ridotte allo stato laicale per essersi opposte, fino all'ultimo, a un possibile piano di smobilitazione. Adesso, solo due mesi dopo, già diventato realtà.

Le ribelli obbedienti

Come per suor Angela e suor Massimiliana, la città ha reso un affettuosissimo addio a suor Maria Cristina, condotta in carrozzella per le viuzze del centro storico, per l'ultimo saluto. Ai luoghi. Agli uomini, alcuni dei quali monelli accuditi da orfani o sfortunati per decenni proprio in quel convento che si è lasciata alle spalle.

L'equilibrismo del sindaco

Paolo Vuilleumier, primo cittadino di Ravello, si vedrà se e come, adesso rappresenta l'ultimo baluardo possibile alla trasformazione della storicissima sede religiosa, “donata” al Papa dalle tre clarisse “ribelli ne''obbedienza” per tenerla al riparo dagli speculatori. Dentro e fuori le mura. Le quattro religiose che frequentano il monastero a turno, brutta copia di una comunità che contava 42 consorelle, c'è chi scommette dureranno poco. Il sindaco non ha assunto una posizione netta. Ha definito la vicenda una questione interna alla Chiesa, da rispettare a disatanza. Ma quando i carabinieri bussano alle porte di un monastero per far sloggiare delle suore qualcosa si è rotto.

La Chiesa che fa affari

Non è la modernità, i ritmi di una vita che non si possono più scandire vivendo di preghiera e povertà, il secolo nuovo che corre. Siamo arrivati al discount della storia. Proprio a Salerno, il primo lo hanno aperto all'ombra degli scavi di Velia, dove un'altra Diocesi abbatte pini e allestisce camere di lusso dove prima andavano in “colonia” i figli delle famiglie diversamente ricche.