"Giornalista giornalista": Salerno ricorda Giancarlo Siani, inaugurato il murale Il sindaco Napoli: "Una vittima dei nostri tempi, che molto ha insegnato e molto insegnerà"

Sociale, arte e riqualificazione. Tre aspetti uniti nel ricordo del "Giornalista Giornalista" Giancarlo Siani. E' stato ufficialmente inaugurato, questa mattina, il murale dedicato al professionista del Mattino ucciso dalla camorra a soli 26 anni. L'opera è stata realizzata dall'artista salernitano Stefano Santoro, in arte McNenya, nei pressi del Centro Sociale di Salerno.

Nei giorni scorsi, grazie all'evento organizzato da Retake Salerno insieme a Radio Salerno Village, nel corso del quale hanno collaborato anche altre realtà quali Voglio un mondo Pulito e gli amici de Il Villaggio di Esteban, è stata riqualificata l'area che fa ora da cornire al murale.

La bellezza che chiama bellezza: grazie ad un intervento di clean up, i volontari sono riusciti a rimuovere dall'ambiente oltre 10 kg di rifiuti, bonificando la zona. "La soddisfazione nel vedere quanta forza di volontà ed entusiasmo ci mettono i nostri amici, ripaga del tutto il nostro impegno", il ringraziamento dell'organizzazione di Retake.

Presente all'inaugurazione anche il nipote del giornalista Giancarlo Siani, Gianmario, Presidente della Fondazione Siani, in occasione della Giornata della Memoria dei giornalisti uccisi dalla criminalità mafiosa e dal terrorismo e del convegno sul tema della libertà di stampa organizzato dalla redazione del progetto giornalistico-sociale Paperboy.

Il ricordo del sindaco Napoli: "Con lui celebriamo i tanti giornalisti caduti per difendere la libertà di stampa"

"Giancarlo Siani è stato una vittima dei nostri tempi, che molto ha insegnato e molto insegnerà. - ha dichiarato il primo cittadino - La sua morte è stata una tragedia immane di un tempo che riecheggia nelle nostre menti come un museo degli orrori. Siani ha messo a nudo personaggi che hanno devastato il nostro tessuto civile e per questo ha pagato con la sua stessa vita. Lo celeberiamo in questa giornata, e con lui celebriamo i tanti giornalisti caduti per difendere la libertà di stampa, quale caposaldo di democrazia e di progresso".