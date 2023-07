Forum dei Giovani di Salerno, Santoro: «Vinta una battaglia storica» «Ora le nuove generazioni potranno giovarsi di questo strumento»

Il consigliere comunale Dante Santoro commenta l'approvazione in Commissione della prima bozza di regolamento per l'istituzione del Forum dei Giovani di Salerno. «Finalmente dopo trent'anni approda a Salerno un'istituzione che permette ai giovani dai 16 ai 34 anni di partecipare, proporre e interloquire ufficialmente con il Comune di Salerno per il bene della città. Un'opportunità negata da decenni per la quale combatto dal mio primo mandato in Consiglio Comunale, apprezzo il voto unanime e ringrazio i colleghi che hanno profuso anche un lavoro tecnico per la redazione del regolamento a riprova che ormai il tema era diventato irrimandabile. Ora le nuove generazioni di Salerno potranno giovarsi di questo passo storico per un futuro di maggiore legittimazione a partecipare e incidere per il bene di Salerno. Una grande vittoria che ricordo con forza essere battaglia dalla mia prima elezione con un gruppo consiliare che non a caso era espressione della lista Giovani Salernitani da me fondata».