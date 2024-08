Volo per Torino da Salerno cancellato: Codacons pronto a chiedere i risarcimenti "Passeggeri lasciati senza alcuna organizzazione all'interno dello scalo"

Ieri sera, il volo Ryanair da Salerno a Torino, in programma per le ore 21:00, è stato cancellato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. I passeggeri hanno espresso la loro frustrazione sulla pagina Facebook dell’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, documentando la situazione con foto e video.

In molti si sono lamentati per la gestione poco professionale da parte del personale aeroportuale e per la mancanza di servizi di trasporto e collegamento con il capoluogo dopo la mezzanotte.

Il Codacons Campania – come riporta una nota diffusa dall’ufficio stampa dell’associazione dei consumatori – è

pronto ad intervenire a tutela dei passeggeri per richiedere indennizzi per le spese sostenute e il giusto risarcimento del danno in base a quanto prevede la normativa europea.

Il presidente del Codacons Campania, l’avvocato Matteo Marchetti, ha dichiarato: “Per le tratte brevi (fino a 1500 km) il risarcimento è di 250 euro oltre il rimborso per le spese sostenute ed eventuali altri danni, se occorsi”.

È possibile rivolgersi alla nostra sede tramite i nostri contatti, quali la sezione dedicata sul sito www.codaconscampania.it, l’email codacons.campania@gmail.com e il numero di telefono fisso 089252433 o mobile 3791213862.