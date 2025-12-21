Il giornalista Peppe Iannicelli tra i tedofori di Milano-Cortina 2026 L'esperienza a Cosenza, il racconto: "Grande emozione e rinascita personale"

Nel giorno in cui la torcia olimpica di Milano-Cortina 2026 illuminerà la città di Salerno, c'è anche un salernitano illustre tra i tedofori che hanno avuto l'onore di portare la fiaccola tra le strade italiane. Si tratta di Peppe Iannicelli, giornalista salernitano e volto televisivo (in passato è stato anche opinionista di Ottochannel) che da anni cura la comunicazione istituzionale del Comune di Salerno. Un'esperienza raccontata con emozione dallo stesso Iannicelli che, oltre nel prestigioso ruolo di tedoforo, ha visto anche una personalissima rinascita che gli ha permesso di riprendere in mano la sua vita.

"Ho avuto l'onore di portare la torcia olimpica nella città di Cosenza. Esser tedoforo è stata un'esperienza mozzafiato ed indimenticabile", il messaggio di Iannicelli. "In quei pochi istanti, un passo alla volta, mi sono sentito parte di una storia millenaria che da Olimpia attraversa le generazioni. Ho avvertito il calore della gente, la gioia infinita e la responsabilità enorme di diffondere un messaggio universale di pace e fratellanza. Ed al tempo stesso ho condiviso una mia rinascita personale: tre anni orsono questa corsetta per me obeso gravissimo sarebbe stata impossibile. Si può sempre riprendere in mano la propria vita. Citius, Altius ,Fortius", le parole del giornalista salernitano.