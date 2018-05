Muore a 25 anni: Yolanda era incinta La verità sulla tragedia ripresa in un video

Le telecamere installate in casa hanno immortalato gli ultimi istanti di vita di Yolanda Vece, morta a 25 anni, in seguito ad un fatale incidente domestico, proprio il giorno del suo compleanno. La tragedia si è verificata nella serata di mercoledì a Oliveto Citra. La ragazza era sposata da meno di un anno con il suo Vito, ed era incinta di cinque mesi. Una distrazione, una fatalità l'ha portata via alla sua giovane vita.

Aveva deciso di sistemare un vaso di cemento su un muretto, dopo aver passato il pomeriggio in compagnia dei suoi familiari a festeggiare. Così era salita su una scala, poi improvvisamente aveva perso l'equilibrio ed era caduta da un'altezza di circa due metri. Un piolo l’aveva colpita al collo ed il vaso che stava sistemando le era finito addosso, provocandole una frattura del cranio.

Per lei e per il bimbo che portava in grembo non c'era stato purtroppo nulla da fare. Tremenda la scena che si era trovato a dover affrontare il marito, tornatoa casa poco dopo, intorno alle venti. Yolanda era a terra, cosparsa di sangue.

Inutile ogni tentativo di soccorrerla e la corsa in ospedale con la speranza di poterla salvare. Le forze dell'ordine hanno ricostruito la tragedia, anche grazie a quella telecamera che ha registrato il drammatico incidente.

Una tragedia che ha spento i sogni della giovanissima, una ragazza solare, "un giorno senza sorriso è un giorno perso", scriveva proprio nel suo ultimo messaggio sulla sua pagina Facebook.

Intanto il piccolo centro di Oliveto Citra si è stretto intorno al dolore dei familiari della ragazza e al marito. Oggi si svolgeranno i funerali della giovane Yolanda.

S.B.