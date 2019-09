"Ciao Gianlù", migliaia per l'ultimo saluto al 28enne I funerali di Gianluca Puorro, morto in un incidente a Salerno

Uno striscione "Ciao Gianlù", le bandiere del comune listate a lutto e una folla immensa dentro e fuori la chiesa della Madonna del Carmine per l’ultimo saluto a Gianluca Puorro, il 28enne di Montefredane, morto in un tragico incidente stradale, sabato mattina, all'alba, a Salerno. Il ragazzo era in auto con altri quattro amici, avevano tutti trascorso una serata in un locale poco distante dal luogo dello schianto. Poi la tragedia. Oggi un'intera cominità ha voluto dire addio al ragazzo.

A celebrare la funzione il parroco del paese don Tonino Dente, che alla folla commossa ha detto: "Muore giovane chi è caro a Dio". Lacrime e commozione. Palloncini bianchi sono stati fatti volare al momento dell’uscita del feretro, accompagnata da un lungo applauso.

In tantissimi hanno voluto dare l'ultimo saluto a Gianluca. C'erano i suoi amici del liceo, alcuni provenienti da Milano e Roma. Ma anche tanta gente di Avellino e dei paesi limitrofi. Lutto cittadino nel comune irpino che ha voluto così mostrare la sua vicinanza a familiari e amici del giovanissimo.