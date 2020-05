Inchiesta Tortuga, si va verso la conclusione delle indagini Pronte le istanze di riesame ma non prima di due settimane

Ultimi due giorni di interrogatori, poi la conclusione delle indagini e toccherà alle istanze di riesame. In molti si sono avvalsi della facoltà di non risponde, altri hanno contestato l'accusa di peculato. Restano pochi giorni alla conclusione delle indagini, giovedì 14 febbraio è l’ultimo giorno di interrogatorio dinanzi al gip Maria Zambrano per l’inchiesta Tortuga, che ha coinvolto funzionari e ausiliari doganali e spedizionieri nel porto di Salerno. 87 gli indagati totali, 39 agli arresti domiciliari e ad altri con obbligo di dimora nel comune di residenza. Giovedì è la volta dell'ultimo turno. Saranno ascoltati dal gip Zambrano, Marco Martello, Maddalena Corbisiero, Diego Del Gaudio, Carmine Guerra, Andrea Nardi, Maurizio Iagulli e Salibe Whabou.

Con una Cittadella Giudiziaria ancora blindata a causa del lockdown e gli incontri con il Gip scaglionati in fasce orari per evitare assembramenti, la linea da seguire per i difensori sarà quella del riesame. In molti hanno scelto di non parlare e di attendere in modo da poter visionare documenti e video delle telecamere che sono servite al pm Elena Guarino a tracciare l’inchiesta.

Al momento l’accusa più contestata è quella dell’ipotesi di peculato in danno dei funzionari doganali. In molti hanno sostenuto che la merce non era stata rubata ma che il loro compito era quello di prelevare campioni per verificare i prodotti. Campioni che non sarebbero mai usciti dagli uffici e dal porto di Salerno.