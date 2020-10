Scacco al clan Fabbrocino: sequestro di beni da 13 milioni Il "gioco" dei prestanomi. Sigilli a 53 appartamenti, 9 complessi, 17 garage, 8 terreni e altro

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno sta procedendo all’esecuzione di due decreti di sequestro finalizzati alla confisca emessi dal Tribunale di Salerno - Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Direzione Investigativa Antimafia. I destinatari dei provvedimenti sono Francescantonio Fabbrocino, 64enne, nipote di Mario Fabbrocino, e Antonio Piccirillo, 73enne, ritenuto prestanome del primo, entrambi pluripregiudicati e già sottoposti, rispettivamente, a misure cautelari.

Il clan Fabbrocino costituisce una delle organizzazioni criminali di maggiore tradizione della Regione Campania. Già orbitante nella famiglia di Cosa Nostra ha successivamente operato nell’area compresa tra il Nolano e il Vesuviano, svolgendo numerose attività illecite tra le quali traffico di stupefacenti, estorsioni, omicidi. Si tratta di una organizzazione criminale con vocazione imprenditoriale, operante in vari settori, che ha saputo nel tempo, reinvestire in attività economiche i profitti illecitamente maturati, anche allo scopo di occultarne la provenienza.

Negli anni, numerosi sono stati i provvedimenti cautelari emessi dalla Procura di Napoli nei confronti degli esponenti del clan Fabbrocino . Le indagini svolte dalle fiamme gialle hanno consentito di accertare l’esistenza di sofisticati meccanismi utilizzati per occultare la diretta titolarità delle ricchezze accumulate, mediante il ricorso all’intestazione fittizia di quote societarie ed immobili ad otto prestanome.

Sono stati accertati reimpieghi di somme illecite, nel periodo che va dal 2004 al 2010, per oltre un milione e mezzo di euro. Gli investigatori, sono riusciti a ricostruire l’esatto compendio dei beni accumulati, nonostante i soggetti utilizzati come “schermi”, tutti incensurati, godessero di una posizione imprenditoriale tale da farli passare inosservati. Dall’attività è emerso che Francescantonio Fabbrocino continuava di fatto a gestire la contabilità delle aziende e a mantenere la totalità dei beni. Le società sequestrate, operanti su tutto il territorio della provincia di Salerno, erano nel settore dell’immobiliare e della grande distribuzione di noti marchi di prodotti alimentari.

Alla base dei provvedimenti di sequestro, oltre alla notevole sproporzione tra i redditi dichiarati e le ricchezze riconducibili ai due destinatari, ci è la propensione a delinquere di entrambi, uno dei quali aveva accettato la misura agli arresti domiciliari per non rinunciare alla gestione in prima persona degli affari.

Al termine delle indagini, i finanzieri di Salerno sono riusciti a ricostruire l’intero schema sequestrando: 9 complessi aziendali, 53 appartamenti, 4 villini, 17 garage, 8 apprezzamenti di terreno e 16 partecipazioni in società di capitale, per un valore di 13 milioni di euro.