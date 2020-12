Prima il boato, poi la frana: paura a Corbara Sono in corso le operazioni di rimozione dei detriti che hanno occupato parte della carreggiata

Le intense piogge di queste ore hanno provocato un pericoloso smottamento in località Acquapendente nel comune di Corbara. La frana è caduta lungo una strada interpoderale che porta verso il versante montuoso nella parte alta dell’abitato di Corbara. Fortunatamente non si registrano danni a persone e non sono stati coinvolti veicoli. Sul posto è intervenuto il sindaco Pietro Pentangelo e sono in corso le operazioni di rimozione dei detriti che hanno occupato parte della carreggiata. Lo smottamento è stato preceduto da un boato avvertito dalla popolazione. È in corso un'attività di monitoraggio lungo i costoni e le zone maggiormente a rischio. Si raccomanda la massima prudenza.