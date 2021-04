Salerno, tracce di Covid sulla superficie di un pos nel market Controlli effettuati dai carabinieri del Nas in tutta Italia

Tracce di Covid sono state rinvenute sulla superficie di un pos in un supermercato della provincia di Salerno. La campagna di verifiche, disposta a livello nazionale, è stata effettuata dai carabinieri del Nas. Nel complesso i militari hanno controllato 981 attività, al fine di accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione per limitare il contagio da Covid. Nel Salernitano è scattata la sanzione amministrativa per un supermercato nel quale sono state rinvenute tracce di Rna del Covid sulla superficie di un dispositivo di pagamento. Negativi gli altri venti tamponi effettuati in quella stessa struttura dall'Istituto Zooprofilattico. Altri tre supermercati, invece, sono stati sanzionati per l'assenza di gel igienizzanti e della cartellonistica informativa.