Salerno, lavori al tronco fognario, chiusa via Di Giacomo Ecco quando

Salerno Sistemi S.p.A. eseguirà lavori di manutenzione straordinaria al tronco fognario in via Giosuè Di Giacomo altezza civico 8 a partire dal prossimo 25.05.2021, per questo motivo a partire dalle ore 10.00 del prossimo 25.05.2021 e fino alle 18.00 del giorno 26.05.2021 verrà chiuso il tratto di strada in questione. Al fine di consentire l’accesso in alcune ore della giornata si comunica che il transito veicolare sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:

fino alle 10.00 del 25.05.2021, dalle 13.00 alle 14.00 del 25.05.2021,dalle 20.00 del 25.05.2021 alle 10.00 del 26.05.2021, dalle 13.00 alle 14.00 del 26.05.2021, dalle 18.00 del 26.05.2021. Il traffico pedonale sarà sempre garantito.