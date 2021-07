Scompare sul lungomare: notte di ricerche per una 14enne Agropoli, mistero su Federica Nigro: la ragazza avrebbe telefonato ai familiari

Un vero e proprio mistero quello che sta agitando nelle ultime ore la comunità di Agropoli. Dalla serata di ieri, infatti, non si hanno più notizie di Federica Nigro, 14 anni.

La ragazzi ha fatto perdere le tracce in Via Risorgimento. Si sarebbe allontanata dal negozio di famiglia, dicendo di voler raggiungere casa dei nonni, dove però non è mai arrivata. Subito sono state attivate le operazioni di ricerca, al momento senza esito. In campo familiari, forze dell'ordine e volontari.

Nella notte una novità: la ragazza ha telefonato alla madre, dicendo di essere inginocchiata e bendata facendo presagire un rapimento. Ore di fortissima tensione, i carabinieri della locale compagnia sono al lavoro anche per provare a rintracciare il segnale del cellulare, che a quanto risulta rimbalza tra la stessa città di Agropoli e una cella di Secondigliano, a Napoli.

Il cellulare della 14enne è poi tornato irraggiungibile dopo il contatto. Le ricerche continuano, il mistero su quanto accaduto a Federica Nigro anche.