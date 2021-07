Agropoli tira un sospiro di sollievo: Federica Nigro è stata ritrovata Era nei pressi della stazione di Napoli

Dopo ore di ansia, apprensione e intense ricerche Federica Nigro, la 14enne scomparsa ieri pomeriggio ad Agropoli è stata ritrovata, poco fa, a Napoli, nei pressi della stazione ferroviaria. L'intera comunità puà tirare un sospiro di sollievo.

Le ricerche, nelle ultime ore, si erano concentrate tra le province di Caserta e Napoli dopo che il suo cellulare si è collegato ad una cella nei pressi di Secondigliano. Una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso in tanti. Dalla serata di ieri, infatti, della giovane si sono perse le tracce in via Risorgimento. Da qui Federica si sarebbe allontanata dicendo di voler raggiungere casa dei nonni, dove però non è mai arrivata.

L'ultimo contatto con i genitori sarebbe arrivato in nottata, quando la giovane avrebbe detto via chat di esser inginocchiata e bendata facendo presagire un rapimento. Ma poi, la comunicazione è stata interrotta. Spetterà ora alle forze dell'ordine ricostruire tutta la vicenda e appurare quanto accaduto. Per ora, stando alle prime indiscrezioni, la giovane sta bene.

"Abbiamo atteso qualche attimo in più per avere l'assoluta certezza, che è giunta poco fa: Federica è stata ritrovata. Tiriamo tutti un sospiro di sollievo. I genitori stanno andando a prenderla presso la stazione di Napoli. Attualmente la ragazza è in custodia alla Polfer. Complimenti alle forze dell'ordine per l'ottimo lavoro svolto, che ha portato in poche ore alla risoluzione della vicenda. Ho appena chiamato il comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli, Fabiola Garello, per congratularmi. Federica ti aspettiamo per riabbracciarti!" il messaggio del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola.