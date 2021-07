Prima la lite, poi il sangue: accoltellato ex carabiniere a Siano Indagini in corso

Si indaga sull'accoltellamento di un carabiniere in pensione avvenuto nella tarda serata di ieri a Siano. L'aggressione si è verificata in via D'Andrea, dopo una violenta lite che ha coinvolto la vittima e un altro uomo. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. L'ex carabiniere ha riportato diverse ferite sia sul torace che alle spalle ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Nocera Inferiore. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine al lavoro per ricostruire la dinamica dell'evento e appurare le motivazioni alla base della violenza. Fermato il bidello di una scuola in fuga dopo l’aggressione.