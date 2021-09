Sant'Egidio del Monte Albino, scarichi illeciti: sequestrata azienda conserviera Il sequestro è scattato per evitare ancora fenomeni di inquinamento dell’ambiente e del fiume Sarno

Scarichi abusivi e inquinamento ambientale: scatta il sequestro per un'azienda conserviera di Sant'Egidio del Monte Albino. In azione, questa mattina, i Carabinieri del Comando Gruppo per la Tutela Ambientale. Il legale rappresentante è ritenuto responsabile dei reati di scarico abusivo di reflui industriali e di emissioni in atmosfera senza autorizzazione. Il sequestro è scattato per evitare ancora fenomeni di inquinamento dell’ambiente circostante e del fiume Sarno in particolare.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e svelte dai Carabinieri del NOE di Salerno e Napoli, con la collaborazione tecnica dell’ARPAC. Continuano, dunque, i controlli finalizzati ad accertare e combattere le cause dell’inquinamento del fiume Sarno e dei suoi tributari.