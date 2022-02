Paura a Pontecagnano, incendio in un garage: in fiamme una moto Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine

Paura questa mattina a Pontecagnano Faiano dove, per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio all'interno di un garage sotterraneo al civico numero 32 in via Monsignor Grasso. Fumo nero ha invaso la zona.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. A scatenare l’incendio, secondo una prima ricostruzione da parte dei vigili del fuoco, sarebbe stata una moto parcheggiata all’interno del garage. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine, in corso rilievi. Fortunatamente non si registrano feriti.