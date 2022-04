Università: medici specializzandi costretti a fare flessioni se in ritardo Sospeso il direttore della scuola di Ortopedia dell'Ateneo di Salerno

Costretti a fare flessioni e a pagare la colazione a tutti i presenti, questo il trattamento riservato ai medici specializzandi nel caso in cui si fossero presentati in ritardo rispetto alle 6,30, l'ora fissata per l'inizio dello svolgimento dell'attività formativa.

La denuncia arriva dall'Associazione Liberi Specializzandi che riferisce di pratiche alle quali sarebbero stati sottoposti gli specializzandi della Scuola di Ortopedia dell'Università di Salerno.

L'associazione ha poi pubblicato delle foto dei frame di video, scrivendo sulla propria pagina Facebook: “Questi sono solo fotogrammi di una lunga serie di materiale video e audio riguardante la pratica attuata in un scuola di specializzazione in cui i medici in formazione che fanno tardi in reparto sono costretti (costretti!) a pagare la colazione per tutti e fare flessioni. L'Associazione ha già avviato una serie di vertenze all'Osservatorio Nazionale, all' Univiersità di competenza, al direttore generale dell'Ospedale di competenza e all'ordine dei medici”.

Intanto è stato sospeso il direttore della Scuola di Ortopedia di Salerno. Due le inchieste interne partite: una dall'Azienda ospedaliera e una dall'Università. Il dg dell'Azienda ospedaliera, Vincenzo D'Amato avrebbe giudicato inaccettabile quanto avvenuto. Il rettore dell'Università, Vincenzo Loia ha chiesto una relazione approfondita sui fatti al direttore del dipartimento.